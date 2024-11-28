Мостовой о судьях: «Они ошибаются, потому что 99% в футбол не играли. Коррупция была всегда – во времена нашей карьеры, до и после, в СССР»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Сейчас только об этом все говорят. Сказать, что коррупции нет, – ясно, что это неправда. Коррупция везде есть.
Сомневался ли я в честности судей? Конечно, всегда сомневался. В работе вопросов нет. Они живые люди, выходят и ошибаются. Естественно, они это делают, потому что 99% в футбол не играли. Даже с ВАР они ошибаются, и это нормально, потому что в футбол не играли.
Что касается коррупции у судей, во времена нашей карьеры, до и после – всегда это было. Александр Александрович Алаев сказал, что будут разбираться, и пусть. Были ли случаи, когда умышленно судьи плохо работали? Конечно, были в Советском Союзе», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Алаев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Удар нанесен по всей индустрии. Выйти чистенькими в белом фраке не получится ни у кого, если что-то есть»
Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий