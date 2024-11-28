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  • Мостовой о судьях: «Они ошибаются, потому что 99% в футбол не играли. Коррупция была всегда – во времена нашей карьеры, до и после, в СССР»
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Мостовой о судьях: «Они ошибаются, потому что 99% в футбол не играли. Коррупция была всегда – во времена нашей карьеры, до и после, в СССР»

Александр Мостовой высказался о судейском скандале в Мир РПЛ.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Сейчас только об этом все говорят. Сказать, что коррупции нет, – ясно, что это неправда. Коррупция везде есть.

Сомневался ли я в честности судей? Конечно, всегда сомневался. В работе вопросов нет. Они живые люди, выходят и ошибаются. Естественно, они это делают, потому что 99% в футбол не играли. Даже с ВАР они ошибаются, и это нормально, потому что в футбол не играли.

Что касается коррупции у судей, во времена нашей карьеры, до и после – всегда это было. Александр Александрович Алаев сказал, что будут разбираться, и пусть. Были ли случаи, когда умышленно судьи плохо работали? Конечно, были в Советском Союзе», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Алаев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Удар нанесен по всей индустрии. Выйти чистенькими в белом фраке не получится ни у кого, если что-то есть»

Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть два финала – либо взять слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Не позволю, чтобы все рассосалось само по себе»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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Вячеслав Федорищев
logoАлександр Алаев
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