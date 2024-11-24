Мостовой о пенальти «Ахмата» в игре с «Крыльями»: «Беспредел, вы разбираетесь в футболе-то немножко? Там вообще ничего не было – игрок прокидывает мяч, сам попадает в защитника и падает»

Александр Мостовой осудил назначение пенальти в матче «Крылья Советов» – «Ахмат».

На 64-й минуте игры защитник «Крыльев Советов » Алоис Ороз столкнулся в штрафной площади с Лечи Садулаевым . Арбитр матча Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти. На 68-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с точки.

«Возмущению нет предела. Случайно переключил на игру «Крылья Советов» – «Ахмат». Человек в черной форме, который поставил пенальти и еще пошел смотреть ВАР, ну это – беспредел, я считаю.

Там вообще ничего не было – человек прокидывает мяч, просто сам попадает в ногу защитника, падает, и назначают пенальти. Вы разбираетесь в футболе-то немножко?

Он не нарушает, просто бежит мимо. Тот перекидывает мяч, попадает сам в его ногу и падает. И судья после просмотра ВАР, минуты 3 они смотрели, там еще 3 человека… И назначают пенальти.

Ну это беспредел полностью», – заявил экс-игрок сборной России в своем телеграм-канале.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

Ломаев отбил удар Уткина с пенальти и повредил плечо в игре с «Ахматом». Вратаря «Крыльев» заменил Песьяков