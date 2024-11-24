Александр Мостовой: «Проблема судей в том, что 98% из них не играли в футбол, они просто не знают нюансов. Определяют по тому, что написано»

Александр Мостовой раскритиковал судейство в матче «Крылья Советов» – «Ахмат».

На 64-й минуте игры защитник «Крыльев Советов» Алоис Ороз столкнулся в штрафной площади с Лечи Садулаевым . Арбитр матча Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти . На 68-й минуте голкипер самарцев Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с точки. Матч закончился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:1.

«В этой игре не было пенальти, потому что человек прокидывает мяч, а защитник просто бежит. Контакт был, но защитник не шел его сбивать, а просто бежал и хотел сыграть в мяч.

Больше всего удивляет, что арбитр идет к монитору, а там три человека говорят, что это пенальти.

Проблема судей в том, что 98% из них не играли в футбол, они просто не знают нюансов. Они определяют по тому, что написано.

Но «Ахмат» сам виноват, что не забил пенальти. Забивайте пенальти и можно не проигрывать. Футболист ударил неплохо, но вратарь хорошо сыграл. Жалко, что «Ахмат» снова будет внизу таблицы», – сказал экс-игрок сборной России.

На данный момент «Ахмат», набрав 9 очков, занимает 15-е место в Мир РПЛ. «Крылья Советов» с 15 очками идут десятыми.