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Тебас о жалобах «Реала» на судейство: «Мне, как болельщику «Мадрида», становится стыдно. Происходящее является оскорблением для остальных клубов»

Хавьер Тебас высказался о жалобах «Реала» на судейство.

Ранее президент Ла Лиги заявил: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно. Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это».

«Слова про нытиков? Я ссылаюсь на данные. Можно подумать, все настроены против «Реала». Я не знаю, настроены ли судьи предвзято по отношению к «Реалу» и хотят ли они побед других клубов. [В «Реале»] анализируют судейство в матчах с «Райо», «Атлетико», «Барсой»... Все время ноют. 

Я говорю «нытики», потому что Флорентино [Перес] был членом Совета директоров [RFEF] до 2023 года и ничего не сказал. Он пробыл там восемь месяцев с тех пор, как стало известно о деле Негрейры, и ничего не сказал. Мы в Ла Лиге провели собрание, чтобы внести изменения в судейство, но «Реал» в нем не участвовал. Мне, как болельщику «Мадрида», становится стыдно. 

Вчера игроки фотографировались с баннером об уважении к судьям. Нужно спросить Вальверде, что произошло, когда он высказался о судьях и был вынужден извиняться в твиттере. 

Я не хочу вредить футболу. В тот день, когда клубы скажут мне уходить, я уйду. Сейчас я должен защищать Ла Лигу. То, что происходит, является оскорблением для остальных клубов», – сказал Тебас

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Хавьер Тебас
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoФлорентино Перес
logoФедерико Вальверде
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