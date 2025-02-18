Тебас о критике «Реалом» судейства: «Это разрушение Ла Лиги, потому что мы против Суперлиги и лидируем в Европе. Будь у всех клубов ТВ, это был бы ад»

Хавьер Тебас связал критику «Реалом» судейства с Суперлигой Европы.

Мадридский клуб ранее опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Судейство в Ла Лиге можно улучшить, но турнир не сфальсифицирован.

Это история о разрушении национального чемпионата, поскольку мы выступаем категорически против Суперлиги и лидируем в Европе.

Если бы у всех клубов было свое телевидение, это был бы ад», – сказал президент Ла Лиги.