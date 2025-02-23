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Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации!» на игре мадридцев с «Жироной» и свистели, когда игроки фотографировались у баннера об уважении к судьям

Болельщики «Реала» выразили недовольство работой RFEF.

Перед игрой мадридцев против «Жироны» на «Сантьяго Бернабеу» фанаты начали скандировать «Коррупция в федерации!» в момент выхода команд на поле.

Также зрители засвистели, когда футболисты выстроились для совместной фотографии у баннера с надписью «Уважайте судью, уважайте футбол».

Также болельщики провели ранее анонсированную акцию по прошествии 12 минут матча. Они вновь стали скандировать о коррупции в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Марио Кортеганы
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logoЛа Лига
болельщики
Федерация футбола Испании
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