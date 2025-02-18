Вальверде объяснил свои слова про судейство: «Все видели, что происходит с «Реалом» в Ла Лиге. Я не говорил об этом потому, что должен сосредоточиться на завтрашнем матче»
Федерико Вальверде объяснил свои слова о судействе.
Ранее полузащитник «Реала» заявил: «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки».
«Я не хочу, чтобы кто-то неправильно меня понял, но прежде всего я хочу прояснить ситуацию для наших фанатов: сегодня я не говорил о судействе, от которого мы страдаем, потому, что я знаю себя и должен сосредоточиться на завтрашнем матче.
Все видели, что происходит с нами в этом чемпионате, и я этого не забываю, но теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче, и я буду выкладываться на 100%, как и всегда», – написал уругвайский футболист в соцсети.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Федерико Вальверде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем