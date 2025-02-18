Вальверде объяснил свои слова про судейство: «Все видели, что происходит с «Реалом» в Ла Лиге. Я не говорил об этом потому, что должен сосредоточиться на завтрашнем матче»

Федерико Вальверде объяснил свои слова о судействе.

Ранее полузащитник «Реала » заявил : «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки».

«Я не хочу, чтобы кто-то неправильно меня понял, но прежде всего я хочу прояснить ситуацию для наших фанатов: сегодня я не говорил о судействе, от которого мы страдаем, потому, что я знаю себя и должен сосредоточиться на завтрашнем матче.

Все видели, что происходит с нами в этом чемпионате, и я этого не забываю, но теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче, и я буду выкладываться на 100%, как и всегда», – написал уругвайский футболист в соцсети.