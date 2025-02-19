Talentus Sports судьи Монтеро делит штаб-квартиру с фирмой доверенного лица Тебаса, повлиявшего на появление ВАР в Ла Лиге. У компании нет сайта и штата сотрудников (El Español)

Судья Хосе Мунуэра Монтеро закрыл аккаунт на LinkedIn после начала расследования.

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро. Сообщалось, что учрежденная арбитром компания Talentus Sports, специализирующаяся на консалтинге и спортивном менеджменте, предположительно сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и некоторыми клубами из Испании и других европейских стран, в частности, с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».

Впоследствии Мунуэра Монтеро заявил , что его компания не получала денег от спортивных организаций, а также пообещал подать иски к СМИ.

По данным El Español, штаб-квартира Talentus Sports расположена в испанской Кордове в одном здании с фирмой Deportalia Sports, услугами которой пользуются Ла Лига, УЕФА, RFEF и ряд клубов.

Утверждается, что компанией с уставным капиталом в 450 000 евро, не имеющей сотрудников и не ведущей публичную деятельность, управляет бывший технический руководитель ВАР Серхио Санчес Кастаньер, считающийся доверенным лицом главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и оказавший влиние на появление ВАР в испанских турнирах.

У Deportalia Sports нет официального веб-сайта, однако в профиле на LinkedIn она позиционирует себя как «консалтинговая компания, специализирующаяся на регулировании телевидения, телевизионном производстве, арбитраже и ВАР».

Также сообщается о возможных деловых отношениях Мунуэры Монтеро с директором по матчам Ла Лиги Хесусом Карденасом и главой Технического комитета арбитров Андалусии Хосе Мануэлем Матиасом Кабальеро. После начала расследования судья решил закрыть свой профиль в соцсети LinkedIn.

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