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Депутат Свищев о Чеферине: «Он несамостоятелен в своих решениях и не отрицает это. Планы вернуть российские команды просто слова. Футбол зависит от политических направлений и глобальных спонсоров»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Александера Чеферина о сборных России U17.

Ранее президент УЕФА рассказал, почему у организации не получилось вернуть российские команды U17 в свои соревнования.

«Мы еще раз видим, что президент УЕФА несамостоятелен в своих решениях, он сам не отрицает это.

В интервью Чеферин подчеркнул, что было желание вернуть наши молодежные команды к участию в турнирах. Но была такая атака со стороны некоторых федераций и их правительств, что выдержать этого он не смог.

Это еще раз говорит о том, что футбол – один из самых политизированных видов спорта, он полностью зависит от политических направлений и видений тех или иных стран, даже союзов стран, и, конечно, от глобальных спонсоров, на деньги которых он живет.

К сожалению, мы видим, что, когда Александер декларирует планы вернуть российские команды, то, что дети не должны страдать, это все слова. Спортивные чиновники, которые входят в его команду, не разделяют этого мнения. Что должен после этого делать глава УЕФА, если команда не поддерживает его же? Не знаю, пусть сам думает. Он несамостоятелен в своих действиях», – сказал депутат Госдумы Свищев.

 Александер Чеферин: «На Западе больше нет свободы слова. Все сыты политкорректностью по горло»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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