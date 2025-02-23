Чеферин о конфликте на Украине: «США и Россия ведут переговоры, а ЕС удивляется, почему с ним не советуются. На карте вещи важнее эго. Беспокоят проповеди о том, что Европа лучшая»
Александер Чеферин высказался о переговорах по прекращению конфликта на Украине.
«Представители Евросоюза уже некоторое время утверждают, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине.
Теперь США ведут переговоры с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они так делают, не посоветовавшись с ними.
Они должны понимать, что на карту поставлены более важные вещи, и им следует действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей [Словении] или любой другой страны Евросоюза.
Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая.
Положение мигрантов в Европе далеко не идеально, ситуация с их правами не оптимальна, но мы читаем всему миру лекции о демократии…» – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
Опубликовано: Полина Антохина
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