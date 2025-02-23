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  • Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»
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Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»

Александер Чеферин рассказал, почему УЕФА не смог вернуть россиян U17 в футбол.

УЕФА попытался вернуть российские команды U17 в свои соревнования. Почему это не сработало?

– Это хороший вопрос. Прежде всего, эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают никакую власть, потому что они несовершеннолетние. Что важнее, сейчас они точно воспитываются в атмосфере ненависти и страха перед детьми из других частей Европы.

В тот момент, когда российский ребенок приедет, скажем, в Словению и обнимется со словенским ребенком, он поймет, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.

– Что пошло не так?

– Наше предложение подверглось жестокой критике со стороны мейнстримных политиков, особенно левых; одному из президентов федераций даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволят». На самом деле они не дали детям социализироваться.

Политика порождает ненависть и нетерпимость из личных интересов, одновременно выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами. Те, кто кажутся наиболее агрессивными сторонниками борьбы с дискриминацией, те, кто не позволяет никому высказывать иную точку зрения, те больше всего вредят дискриминируемым.

То, что мы видим сейчас, после этих агрессивных актов мейнстримной политики, – это победа правых партий, и именно дискриминируемые окажутся в худшем положении, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.

Опубликовала: Анна Сунцова
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Политика
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