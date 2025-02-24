Журова о словах Чеферина про отсутствие свободы слова на Западе: «Наш президент говорил с самого начала все это, много лет назад. И они еще будут нас обвинять в отсутствии демократии!»

Светлана Журова прокомментировала слова Александера Чеферина о свободе слова.

Президент УЕФА заявил : «На Западе больше нет свободы слова. Все сыты политкорректностью по горло».

«Наверное, у них у всех сейчас приходит некое осознание происходящего. А президент наш говорил с самого начала все это, говорил много лет назад про все, что с ними сейчас происходит. Они сейчас будут думать: «Да, он прав, он – пророк». Но на самом деле он просто говорил то, как есть на самом деле. А они как раз лукавили очень многие.

Меня, наверное, в этом смысле возмущает только то, что они на публику многое по отношению к России не говорили. И это они еще будут нас обвинять в отсутствии демократии! Кулуарно они всегда говорили, как нас любят и уважают. Но публично, к сожалению, боялись, что их осудят за такое какое‑то свое мнение по отношению к России. И вот такие интервью становятся сигналом, что происходят долгожданные изменения.

Оправдывать глав спортивных федераций не хочется. Потому что они оказались не готовы сопротивляться тому самому давлению, про которое говорит глава УЕФА. Любой президент любой международной федерации, избираясь на свою должность, должен бороться за весь мир, за весь спорт, который подконтролен этой организации. Его и избирают потому, что он должен быть нейтральным. Это твои задачи как президента. А если ты не можешь быть таким, тогда не избирайся.

Не зря Пьер де Кубертен говорил, что мнение политиков сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, и если их слушать, то весь мировой спорт развалится», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«На Западе больше нет свободы слова». Чеферин разнес современный мир: политику ЕС, меньшинства, политкорректность