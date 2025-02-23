Глава УЕФА Чеферин: «Китай не должен быть нашим врагом – и он им не является. Европа поучает других, как они должны вести себя, но у нас проблемы с тем, чтобы поступать так же»
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Китай не должен быть врагом Европы.
«Мы (Европа – Спортс’‘) должны объединиться, но я не знаю, возможно ли это. Мы должны открыться и перестать так сильно регулировать рынок.
Никто, даже Китай, не должен быть нашим врагом – и он им не является. Мы должны ко всем относиться как к партнерам.
Мы поучаем других, как они должны вести себя, однако у нас самих проблемы с тем, чтобы поступать так же», – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
Опубликовал: Игорь Новиков
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