Глава УЕФА Чеферин: «Китай не должен быть нашим врагом – и он им не является. Европа поучает других, как они должны вести себя, но у нас проблемы с тем, чтобы поступать так же»

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Китай не должен быть врагом Европы.

«Мы (Европа – Спортс’‘) должны объединиться, но я не знаю, возможно ли это. Мы должны открыться и перестать так сильно регулировать рынок.

Никто, даже Китай, не должен быть нашим врагом – и он им не является. Мы должны ко всем относиться как к партнерам.

Мы поучаем других, как они должны вести себя, однако у нас самих проблемы с тем, чтобы поступать так же», – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.