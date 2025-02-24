Хвича стал игроком матча «Лион» – «ПСЖ». Вингер сборной Грузии сделал ассист

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча «Лион» – «ПСЖ» (2:3).

24-летний полузащитник «ПСЖ » и сборной Грузии вышел с первых минут на матч 23-го тура Лиги 1 и отдал голевой пас на Усмана Дембеле на 59-й минуте.

На 68-й Хвича был заменен. У него гол и 2 ассиста в 5 матчах за «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции и 2+3 в 8 играх во всех турнирах.

«ПСЖ» заслужил победу. Это был тяжелый матч, соперник атаковал до самого конца. Они атаковали без конца, и нам нужно было хорошо играть в защите», – сказал футболист парижан в эфире DAZN.

В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Фото: x.com/Ligue1