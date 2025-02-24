Дембеле забил 16-й гол в 11 матчах 2025 года, сегодня – «Лиону». Вингер «ПСЖ» – лучший бомбардир Лиги 1 в сезоне
Усман Дембеле забил 16-й гол в 11 матчах 2025 года.
27-летний вингер «ПСЖ» и сборной Франции поразил ворота «Лиона» в выездном матче 23-го тура Лиги 1 (2:0, второй тайм).
Усман забил впервые за три матча после серии из 8 результативных игр подряд. Всего в 11 матчах 2025 года Дембеле забил 16 голов, причем лишь один – с пенальти.
В сезоне-2024/25 он лидирует в Лиге 1 по голам (17) и системе «гол+пас» (21 очко).
Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Барселоны» доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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