Дембеле забил 16-й гол в 11 матчах 2025 года, сегодня – «Лиону». Вингер «ПСЖ» – лучший бомбардир Лиги 1 в сезоне

Усман Дембеле забил 16-й гол в 11 матчах 2025 года.

27-летний вингер «ПСЖ » и сборной Франции поразил ворота «Лиона » в выездном матче 23-го тура Лиги 1 (2:0, второй тайм).

Усман забил впервые за три матча после серии из 8 результативных игр подряд. Всего в 11 матчах 2025 года Дембеле забил 16 голов, причем лишь один – с пенальти.

В сезоне-2024/25 он лидирует в Лиге 1 по голам (17) и системе «гол+пас» (21 очко).

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Барселоны» доступна здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.