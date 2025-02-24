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  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»
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Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»

Во Франции проходят матчи 23-го тура Лиги 1.

В пятницу «Ренн» обыграл «Реймс».

В субботу «Монако» Александра Головина уступил на выезде «Лиллю».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева дома разгромлен «Тулузой» (1:4), «ПСЖ» Матвея Сафонова играет на выезде с «Лионом».

Чемпионат Франции

23-й тур

Франция. Лига 1 23 февраля 14:00
23 тур
Стад ля Божуар
Нант
Матч завершен
0
3 - 1
4.1XG1.88
1
Ланс
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Фюльжени
  Элиа
90’
Леру   Коко
90’
Саймон   Коклен
90’
85’
Зарури   Фюльжени
85’
Агиляр   Пуйи
Амьян   Элиа
85’
Мохамед   Томас
85’
Антони Лопеш
82’
72’
Саид   Сотока
70’
Нзола
66’
Томассон
65’
  Эль-Энауи
  Саймон
60’
Амьян
58’
54’
Койялипу   Нзола
46’
Диуф   Агбонифо
2тайм
Перерыв
45’
Медина
  Леру
36’
28’
Гради
Нант:
Антони Лопеш, Паллуа, Кастеллетто, Соу, Амьян (Элиа, 85), Леру (Коко, 90), Дуглас, Лепенан, Саймон (Коклен, 90), Мохамед (Томас, 85), Аблин, Карлгрен, Акапандье, Коклен, Молле, Ассумани, Томас, Коко, Элиа, Гирасси
1тайм
Ланс:
Райан, Медина, Сарр, Гради, Агиляр (Пуйи, 85), Диуф (Агбонифо, 46), Эль-Энауи, Зарури (Фюльжени, 85), Томассон, Койялипу (Нзола, 54), Саид (Сотока, 72), Коффи, Челик, Ба, Пуйи, Фюльжени, Менди, Сотока, Нзола, Агбонифо
Франция. Лига 1 23 февраля 16:15
23 тур
Ля Мено
Страсбур
Матч завершен
0 - 0
0.55XG0.69
Брест
Коэффициенты
Матч окончен
Дукуре   Уаттара
90’
90’
Перейра Лаже   Фернандеш
90’
Маньетти   Диоп
Лемарешаль   Мара
77’
77’
Балде   Февр
Диарра
64’
59’
Думбия   Сима
Барко   Нанаси
59’
46’
Кулибали   Ндиайе
2тайм
Перерыв
43’
Кулибали
Барко
31’
Баква
28’
Страсбур:
Петрович, Силла, Сарр, Дуэ, Лемарешаль (Мара, 77), Диегу Морейра, Барко (Нанаси, 59), Дукуре (Уаттара, 90), Диарра, Баква, Эмега, Юнссон, Соболь, Нанаси, Дьонг, Амо-Амейо, Эль-Мурабет, Уаттара, Переа, Мара
1тайм
Брест:
Бизот, Айдара, Кулибали (Ндиайе, 46), Шардонне, Лала, Ле-Мелу, Камара, Маньетти (Диоп, 90), Думбия (Сима, 59), Перейра Лаже (Фернандеш, 90), Балде (Февр, 77), Кудер, Ндиайе, Зогбе, Ле Кардиналь, Фернандеш, Февр, Мартен, Сима, Диоп
Франция. Лига 1 23 февраля 16:15
23 тур
Стад Океан
Гавр
Матч завершен
1
1 - 4
0.9XG2.62
0
Тулуза
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Каманси
Казимир   Хусни
85’
83’
Сьерро   Зайц
82’
Суасо   Каманси
78’
  Магри
Балло-Туре   Зуауи
75’
73’
Сьерро
70’
Абухляль   Эджума
Хассан   Туре
65’
Кешта   Диавара
65’
Жужу   Айю
65’
63’
  Деннум
63’
Сидибе   Канво
63’
Бабика   Мессали
Мванга
59’
56’
  Сьерро
  Сумаре
51’
2тайм
Перерыв
9’
  Абухляль
Гавр:
Горжлен, Балло-Туре (Зуауи, 75), Льорис, Кенку, Него, Мванга, Кешта (Диавара, 65), Жужу (Айю, 65), Сумаре, Казимир (Хусни, 85), Хассан (Туре, 65), Дема, Зуауи, Пембеле, Ндиайе, Конфе, Диавара, Туре, Айю, Хусни
1тайм
Тулуза:
Хауг, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе (Канво, 63), Абухляль (Эджума, 70), Бабика (Мессали, 63), Суасо (Каманси, 82), Сьерро (Зайц, 83), Кассерес, Деннум, Магри, Нифлор, Акдаг, Каманси, Канво, Зайц, Мессали, Зулиани, Сака, Эджума
Франция. Лига 1 23 февраля 16:15
23 тур
Альянц Ривьера
Ницца
Матч завершен
2 - 0
1.81XG0.5
Монпелье
Коэффициенты
Матч окончен
Будауи   Ндомбеле
87’
83’
Кулибали   Ндиайе
Чо   Бога
76’
Гессан   Диоп
76’
72’
Сен-Люс   Сако
Ндайшиме
71’
69’
Делор   Пейс
69’
Файяд   Хазри
69’
Меите   Ферри
  Будауи
65’
Абди   Луше
64’
Сантамария   Росарио
63’
50’
Файяд
2тайм
Перерыв
  Клосс
30’
Ницца:
Булка, Данте, Ндайшиме, Бомбито, Чо (Бога, 76), Гессан (Диоп, 76), Абди (Луше, 64), Сантамария (Росарио, 63), Будауи (Ндомбеле, 87), Клосс, Лаборд, Дюпе, Абдельмонем, Менди, Луше, Росарио, Диоп, Ндомбеле, Бога, Мукоко
1тайм
Монпелье:
Лекомт, Сен-Люс (Сако, 72), Тшато, Муанга, Куяте, Меите (Ферри, 69), Саванье, Файяд (Хазри, 69), Нжингула, Кулибали (Ндиайе, 83), Делор (Пейс, 69), Берто, Минкарелли, Сако, Ферри, Шеннаи, Камара, Хазри, Пейс, Ндиайе
Франция. Лига 1 23 февраля 19:45
23 тур
Групама Стэдиум
Лион
Матч завершен
2 - 3
1.55XG1.83
ПСЖ
Коэффициенты
Матч окончен
  Толиссо
90’
85’
  Хакими
Альмада
85’
  Шерки
83’
Кумбеди   Мэйтленд-Найлз
80’
Фофана   Микаутадзе
80’
75’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
74’
Барколя   Ли Кан Ин
68’
Кварацхелия   Люка Эрнандес
Матич   Ляказетт
64’
Нуама   Альмада
64’
61’
Дуэ   Фабиан Руис
59’
  Дембеле
53’
  Хакими
2тайм
Перерыв
36’
Хакими
Лион:
Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 80), Толиссо, Тессманн, Матич (Ляказетт, 64), Фофана (Микаутадзе, 80), Шерки, Нуама (Альмада, 64), Дескам, Омари, Чалета-Цар, Акуоку, Верету, Альмада, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Микаутадзе
1тайм
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Дуэ (Фабиан Руис, 61), Барколя (Ли Кан Ин, 74), Дембеле (Гонсалу Рамуш, 75), Кварацхелия (Люка Эрнандес, 68), Тенас, Сафонов, Кимпембе, Люка Эрнандес, Пачо, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Меюлю, Гонсалу Рамуш
Франция. Лига 1 21 февраля 19:45
23 тур
Роазон Парк
Ренн
Матч завершен
0
1 - 0
2.67XG0.34
1
Реймс
Коэффициенты
Матч окончен
89’
Ибрахим
79’
Ибрахим
Ассиньон   Гомес
74’
73’
Сангюи   Бута
73’
Ито   Ибрахим
Фофана   Коне
61’
Аль-Тамари   Олаигбе
61’
61’
Теума   Диакон
46’
Диаките   Атангана Эдоа
46’
Коне   Патрик
2тайм
Перерыв
Сиссе
38’
  Калимуэндо
10’
5’
Кипре
Ренн:
Манданда, Брассье, Жаке, Хатебур, Трюффер, Фофана (Коне, 61), Сиссе, Джеймс, Ассиньон (Гомес, 74), Калимуэндо, Аль-Тамари (Олаигбе, 61), Галлон, Нагида, Матусива, Коне, Ахамада, Сишуба, Гомес, Фурухаси, Олаигбе
1тайм
Реймс:
Диуф, Сангюи (Бута, 73), Кипре, Окуму, Секине, Гбане, Коне (Патрик, 46), Накамура, Теума (Диакон, 61), Ито (Ибрахим, 73), Диаките (Атангана Эдоа, 46), Бютель, Ольеро, Йенг, Бута, Атангана Эдоа, Патрик, Сиссоко, Ибрахим, Диакон
Франция. Лига 1 22 февраля 16:00
23 тур
Пьер Моруа
Лилль
Матч завершен
2 - 1
1.2XG2.39
Монако
Коэффициенты
Матч окончен
Алессандро
90’
Фернандес Пардо
89’
89’
Вандерсон   Мишаль
80’
Закария   Эль-Мусрати
Харальдссон   Фернандес Пардо
77’
Андре
73’
Дэвид
73’
Акпом   Бенталеб
70’
66’
Диатта   Кайо Энрике
66’
Аклиуш   Иленикена
66’
Бирет   Эмболо
58’
Диатта
2тайм
Перерыв
45’
  Минамино
  Харальдссон
43’
  Харальдссон
22’
19’
Закария
Лилль:
Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье, Харальдссон (Фернандес Пардо, 77), Андре, Буадди, Мукау, Акпом (Бенталеб, 70), Дэвид, Манноне, Манди, Коссье, Бенталеб, Андре Гомеш, Мбаппе, Гомес, Лашааб, Фернандес Пардо
1тайм
Монако:
Маецки, Мависса Элеби, Синго, Диатта (Кайо Энрике, 66), Вандерсон (Мишаль, 89), Закария (Эль-Мусрати, 80), Камара, Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш (Иленикена, 66), Бирет (Эмболо, 66), Кен, Керер, Кайо Энрике, Уаттара, Салису, Эль-Мусрати, Иленикена, Эмболо, Мишаль
Франция. Лига 1 22 февраля 18:00
23 тур
Жоффруа-Гишар
Сент-Этьен
Матч завершен
3 - 3
2.22XG3.01
Анжер
Коэффициенты
Матч окончен
90’
  Дьенг
Берно
90’
Кардона   Боачи
82’
77’
Капель   Белькдим
77’
Аллевина   Дьенг
77’
Рао-Лисоа   Куркуль
  Кардона
73’
Бушуари   Мутон
67’
Масон   Берно
67’
62’
Ньян   Шериф
61’
Ферхат   Эль-Мелали
  Эква
52’
Н´Гессан   Давиташвили
46’
2тайм
Перерыв
  Кардона
36’
Масон
26’
17’
  Абделли
7’
  Абделли
Батубинсика
5’
Сент-Этьен:
Ларсоннер, Петро, Наде, Батубинсика, Масон (Берно, 67), Тардье, Эква, Бушуари (Мутон, 67), Н´Гессан (Давиташвили, 46), Стассен, Кардона (Боачи, 82), Мобле, Абдельхамид, Берно, Мутон, Фомба, Муэффек, Боачи, Сиссоко, Давиташвили
1тайм
Анжер:
Фофана, Анен, Лефор, Бамба, Рао-Лисоа (Куркуль, 77), Белькебла, Капель (Белькдим, 77), Аллевина (Дьенг, 77), Абделли, Ферхат (Эль-Мелали, 61), Ньян (Шериф, 62), Зинга, Экоми, Куркуль, Камара, Белькдим, Дьенг, Калумба, Эль-Мелали, Шериф
Франция. Лига 1 22 февраля 20:05
23 тур
Аббе-Дешам
Осер
Матч завершен
3 - 0
2.14XG0.84
Марсель
Коэффициенты
Матч окончен
  Жубал
90’
Траоре   Массенго
88’
Дануа   Онаиву
88’
Хувер   Жоли
87’
86’
Гринвуд   Роу
Менса   Оппегор
85’
81’
Луис Энрике   Лирола
81’
Кондогбиа   Гарсия
  Жубал
77’
75’
Рульи
63’
Корнелиус
61’
Мерлен   Дедич
61’
Беннасер   Мопе
Бэйр   Синайоко
60’
Хувер
59’
2тайм
Перерыв
38’
Корнелиус
  Перрен
34’
Осер:
Леон, Менса (Оппегор, 85), Хувер (Жоли, 87), Акпа, Жубал, Ошо, Траоре (Массенго, 88), Дануа (Онаиву, 88), Овусу, Перрен, Бэйр (Синайоко, 60), Де Персен, Оппегор, Жоли, Диуссе, Массенго, Глоссоа, Синайоко, Айе, Онаиву
1тайм
Марсель:
Рульи, Кондогбиа (Гарсия, 81), Корнелиус, Мурильо, Рабьо, Гринвуд (Роу, 86), Мерлен (Дедич, 61), Хейбьерг, Беннасер (Мопе, 61), Луис Энрике (Лирола, 81), Гуири, де Ланге, Гарсия, Лирола, Дедич, Харит, Ронжье, Надир, Мопе, Роу

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoНант
logoМонпелье
logoЛилль
logoАнжер
logoТулуза
logoЛион
logoБрест
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoРеймс
logoРенн
logoНицца
logoГавр
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результаты
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