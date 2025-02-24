Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»

Во Франции проходят матчи 23-го тура Лиги 1.
В пятницу «Ренн» обыграл «Реймс».
В субботу «Монако» Александра Головина уступил на выезде «Лиллю».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева дома разгромлен «Тулузой» (1:4), «ПСЖ» Матвея Сафонова играет на выезде с «Лионом».
Чемпионат Франции
23-й тур
Коэффициенты Нант:
Антони Лопеш, Паллуа, Кастеллетто, Соу, Амьян (Элиа, 85), Леру (Коко, 90), Дуглас, Лепенан, Саймон (Коклен, 90), Мохамед (Томас, 85), Аблин, Карлгрен, Акапандье, Коклен, Молле, Ассумани, Томас, Коко, Элиа, Гирасси
Ланс:
Райан, Медина, Сарр, Гради, Агиляр (Пуйи, 85), Диуф (Агбонифо, 46), Эль-Энауи, Зарури (Фюльжени, 85), Томассон, Койялипу (Нзола, 54), Саид (Сотока, 72), Коффи, Челик, Ба, Пуйи, Фюльжени, Менди, Сотока, Нзола, Агбонифо
Коэффициенты Страсбур:
Петрович, Силла, Сарр, Дуэ, Лемарешаль (Мара, 77), Диегу Морейра, Барко (Нанаси, 59), Дукуре (Уаттара, 90), Диарра, Баква, Эмега, Юнссон, Соболь, Нанаси, Дьонг, Амо-Амейо, Эль-Мурабет, Уаттара, Переа, Мара
Брест:
Бизот, Айдара, Кулибали (Ндиайе, 46), Шардонне, Лала, Ле-Мелу, Камара, Маньетти (Диоп, 90), Думбия (Сима, 59), Перейра Лаже (Фернандеш, 90), Балде (Февр, 77), Кудер, Ндиайе, Зогбе, Ле Кардиналь, Фернандеш, Февр, Мартен, Сима, Диоп
Коэффициенты Гавр:
Горжлен, Балло-Туре (Зуауи, 75), Льорис, Кенку, Него, Мванга, Кешта (Диавара, 65), Жужу (Айю, 65), Сумаре, Казимир (Хусни, 85), Хассан (Туре, 65), Дема, Зуауи, Пембеле, Ндиайе, Конфе, Диавара, Туре, Айю, Хусни
Тулуза:
Хауг, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе (Канво, 63), Абухляль (Эджума, 70), Бабика (Мессали, 63), Суасо (Каманси, 82), Сьерро (Зайц, 83), Кассерес, Деннум, Магри, Нифлор, Акдаг, Каманси, Канво, Зайц, Мессали, Зулиани, Сака, Эджума
Коэффициенты Ницца:
Булка, Данте, Ндайшиме, Бомбито, Чо (Бога, 76), Гессан (Диоп, 76), Абди (Луше, 64), Сантамария (Росарио, 63), Будауи (Ндомбеле, 87), Клосс, Лаборд, Дюпе, Абдельмонем, Менди, Луше, Росарио, Диоп, Ндомбеле, Бога, Мукоко
Монпелье:
Лекомт, Сен-Люс (Сако, 72), Тшато, Муанга, Куяте, Меите (Ферри, 69), Саванье, Файяд (Хазри, 69), Нжингула, Кулибали (Ндиайе, 83), Делор (Пейс, 69), Берто, Минкарелли, Сако, Ферри, Шеннаи, Камара, Хазри, Пейс, Ндиайе
Коэффициенты
Кварацхелия Люка Эрнандес
Лион:
Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 80), Толиссо, Тессманн, Матич (Ляказетт, 64), Фофана (Микаутадзе, 80), Шерки, Нуама (Альмада, 64), Дескам, Омари, Чалета-Цар, Акуоку, Верету, Альмада, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Микаутадзе
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Дуэ (Фабиан Руис, 61), Барколя (Ли Кан Ин, 74), Дембеле (Гонсалу Рамуш, 75), Кварацхелия (Люка Эрнандес, 68), Тенас, Сафонов, Кимпембе, Люка Эрнандес, Пачо, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Меюлю, Гонсалу Рамуш
Коэффициенты Ренн:
Манданда, Брассье, Жаке, Хатебур, Трюффер, Фофана (Коне, 61), Сиссе, Джеймс, Ассиньон (Гомес, 74), Калимуэндо, Аль-Тамари (Олаигбе, 61), Галлон, Нагида, Матусива, Коне, Ахамада, Сишуба, Гомес, Фурухаси, Олаигбе
Реймс:
Диуф, Сангюи (Бута, 73), Кипре, Окуму, Секине, Гбане, Коне (Патрик, 46), Накамура, Теума (Диакон, 61), Ито (Ибрахим, 73), Диаките (Атангана Эдоа, 46), Бютель, Ольеро, Йенг, Бута, Атангана Эдоа, Патрик, Сиссоко, Ибрахим, Диакон
Коэффициенты
Харальдссон Фернандес Пардо
Лилль:
Шевалье, Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Менье, Харальдссон (Фернандес Пардо, 77), Андре, Буадди, Мукау, Акпом (Бенталеб, 70), Дэвид, Манноне, Манди, Коссье, Бенталеб, Андре Гомеш, Мбаппе, Гомес, Лашааб, Фернандес Пардо
Монако:
Маецки, Мависса Элеби, Синго, Диатта (Кайо Энрике, 66), Вандерсон (Мишаль, 89), Закария (Эль-Мусрати, 80), Камара, Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш (Иленикена, 66), Бирет (Эмболо, 66), Кен, Керер, Кайо Энрике, Уаттара, Салису, Эль-Мусрати, Иленикена, Эмболо, Мишаль
Коэффициенты Сент-Этьен:
Ларсоннер, Петро, Наде, Батубинсика, Масон (Берно, 67), Тардье, Эква, Бушуари (Мутон, 67), Н´Гессан (Давиташвили, 46), Стассен, Кардона (Боачи, 82), Мобле, Абдельхамид, Берно, Мутон, Фомба, Муэффек, Боачи, Сиссоко, Давиташвили
Анжер:
Фофана, Анен, Лефор, Бамба, Рао-Лисоа (Куркуль, 77), Белькебла, Капель (Белькдим, 77), Аллевина (Дьенг, 77), Абделли, Ферхат (Эль-Мелали, 61), Ньян (Шериф, 62), Зинга, Экоми, Куркуль, Камара, Белькдим, Дьенг, Калумба, Эль-Мелали, Шериф
Коэффициенты Осер:
Леон, Менса (Оппегор, 85), Хувер (Жоли, 87), Акпа, Жубал, Ошо, Траоре (Массенго, 88), Дануа (Онаиву, 88), Овусу, Перрен, Бэйр (Синайоко, 60), Де Персен, Оппегор, Жоли, Диуссе, Массенго, Глоссоа, Синайоко, Айе, Онаиву
Марсель:
Рульи, Кондогбиа (Гарсия, 81), Корнелиус, Мурильо, Рабьо, Гринвуд (Роу, 86), Мерлен (Дедич, 61), Хейбьерг, Беннасер (Мопе, 61), Луис Энрике (Лирола, 81), Гуири, де Ланге, Гарсия, Лирола, Дедич, Харит, Ронжье, Надир, Мопе, Роу
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги 1
Статистика Лиги 1