У «ПСЖ» 13 побед и ничья в 2025 году. Команда Энрике идет без поражений в Лиге 1 – единственная в топ-лигах
«ПСЖ» одержал 8 побед подряд.
Команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (3:2) в 23-м туре чемпионата Франции.
С начала этого года парижане провели 14 матчей и одержали 13 побед. Одна игра завершилась вничью.
В Лиге 1 действующие чемпионы продолжают идти без поражений. Это единственная команда в топ-лигах, еще не проигрывавшая в чемпионате в этом сезоне.
В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости