У «ПСЖ» 13 побед и ничья в 2025 году. Команда Энрике идет без поражений в Лиге 1 – единственная в топ-лигах

«ПСЖ» одержал 8 побед подряд.

Команда Луиса Энрике обыграла «Лион » (3:2) в 23-м туре чемпионата Франции.

С начала этого года парижане провели 14 матчей и одержали 13 побед. Одна игра завершилась вничью.

В Лиге 1 действующие чемпионы продолжают идти без поражений. Это единственная команда в топ-лигах, еще не проигрывавшая в чемпионате в этом сезоне.

В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.