Салах забил 9 голов и сделал 6 ассистов в матчах против Гвардиолы. Оба показателя – рекордные

Никто не забивает клубам Пепа Гвардиолы чаще Мохамеда Салаха.

Вингер «Ливерпуля » отметился голом и результативной передачей в игре с «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ .

В матчах против команд под руководством испанского специалиста Салах забил 9 голов, а также сделал 6 результативных передач. Египтянин лидирует по обоим показателям среди всех футболистов, когда-либо противостоявших «Барселоне», «Баварии» или «Манчестер Сити » Гвардиолы .