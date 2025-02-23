Салах забил 9 голов и сделал 6 ассистов в матчах против Гвардиолы. Оба показателя – рекордные
Никто не забивает клубам Пепа Гвардиолы чаще Мохамеда Салаха.
Вингер «Ливерпуля» отметился голом и результативной передачей в игре с «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ.
В матчах против команд под руководством испанского специалиста Салах забил 9 голов, а также сделал 6 результативных передач. Египтянин лидирует по обоим показателям среди всех футболистов, когда-либо противостоявших «Барселоне», «Баварии» или «Манчестер Сити» Гвардиолы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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