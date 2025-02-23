Салах о 2:0 с «Сити»: «Мне и другим лидерам «Ливерпуля» нужен еще один титул. На «Этихаде» очень тяжело играть – у них сильная команда и потрясающий тренер»

Мохамед Салах высказался о победе над «Сити» (2:0) и борьбе за титул АПЛ.

– Это невероятно. Здесь (на «Этихаде» – Спортс’‘) очень тяжело играть. У них сильная команда и потрясающий тренер. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. Это особенное чувство. Особенно когда ты в гонке за титул, это невероятно.

Надеюсь, мы сохраним спокойствие, потому что иногда давление сказывается на нас. Мы стараемся выигрывать каждый матч.

– Вы сейчас в лучшей форме за всю карьеру?

– Не знаю. У каждого свое мнение. Кому-то, возможно, больше нравятся мои первые сезоны, кому-то – нынешний. Но я предпочитаю нынешний, потому что победа в чемпионате, помощь молодым игрокам – это особенное чувство. Нам нужен еще один титул. Мне и другим лидерам команды нужен еще один титул, – сказал вингер «Ливерпуля » в интервью Sky Sports.