У Салаха 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер забил и сделал ассист с «Ман Сити»
Мохамед Салах набрал 50-е и 51-й очки в сезоне-2024/25.
32-летний вингер «Ливерпуля» на 14-й минуте поразил ворота «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ (2:0, первый тайм) На 37-й он ассистировал Доминику Собослаи.
Теперь на счету египтянина 30 голов и 21 результативная передача в 38 матчах во всех турнирах.
Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
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