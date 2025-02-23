У Салаха 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер забил и сделал ассист с «Ман Сити»

Мохамед Салах набрал 50-е и 51-й очки в сезоне-2024/25.

32-летний вингер «Ливерпуля » на 14-й минуте поразил ворота «Манчестер Сити » в матче 26-го тура АПЛ (2:0, первый тайм) На 37-й он ассистировал Доминику Собослаи.

Теперь на счету египтянина 30 голов и 21 результативная передача в 38 матчах во всех турнирах.

Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.