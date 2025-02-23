Каррагер про Салаха: «Величайший сезон, который мы когда-либо видели в исполнении одного человека. На все времена»

Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах проводит величайший сезон.

«Манчестер Сити» дома уступил «Ливерпулю» (0:2) в 26-м туре АПЛ. Египетский вингер «красных» забил гол и сделал результативный пас.

Салах набрал 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона во всех турнирах и побил рекорд клуба по ассистам за один сезон в АПЛ (16).

«Для Мо Салаха это будет величайший сезон, который мы когда-либо видели в исполнении одного человека, я в этом не сомневаюсь.

Вопрос не в том, превзойдет ли он этих игроков [бывших великих нападающих] в плане цифр, а в том – насколько далеко [он уйдет]. Может быть, он установит планку так высоко, что в будущем никто не сможет ее достичь.

Мы видели его исключительную игру в течение семи или восьми сезонов, но сейчас мы видим нечто особенное. Это сезон на все времена», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » Каррагер в эфире Sky Sports.