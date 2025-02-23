Старридж про Салаха и «Золотой мяч»: «Пора говорить об этом, он сногсшибательно играет сезон за сезоном, но даже не входил в тройку финалистов»
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре АПЛ. Египетский вингер «красных» забил гол и сделал результативный пас.
Салах набрал 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона во всех турнирах и побил рекорд клуба по ассистам за один сезон в АПЛ (16).
«То, что Салах делает для «Ливерпуля» сезон за сезоном, просто абсурдно, сногсшибательно.
Когда Мо пришел в клуб, я не думаю, что кто-то полагал, что он хотя бы приблизится к парню, который будет забивать 20-25 голов за сезон. Стабильность, которую он демонстрирует, невероятна.
Если мы не связываем его с «Золотым мячом», все это выходит из-под контроля. Мы должны начать включать его в этот разговор. Салах даже не входил в тройку финалистов», – сказал бывший форвард «Ливерпуля» Старридж в эфире Sky Sports.
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