Салах сделал 16-й ассист в АПЛ и установил рекорд «Ливерпуля». У Макманамана было 15 пасов в сезоне-1995/96
Мохамед Салах побил рекорд по ассистам за сезон АПЛ среди игроков «Ливерпуля».
32-летний вингер «Ливерпуля» на 14-й минуте поразил ворота «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ (2:0, второй тайм), а на 37-й египтянин ассистировал Доминику Собослаи.
Результативный пас стал для Мохамеда 16-м в этом сезоне Премьер-лиги. Он побил рекорд Стива Макманамана, который сделал 15 ассистов в сезоне-1995/96.
Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
У Салаха 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер забил и сделал ассист с «Ман Сити»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
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