Салах сделал 16-й ассист в АПЛ и установил рекорд «Ливерпуля». У Макманамана было 15 пасов в сезоне-1995/96

Мохамед Салах побил рекорд по ассистам за сезон АПЛ среди игроков «Ливерпуля».

32-летний вингер «Ливерпуля » на 14-й минуте поразил ворота «Манчестер Сити » в матче 26-го тура АПЛ (2:0, второй тайм), а на 37-й египтянин ассистировал Доминику Собослаи.

Результативный пас стал для Мохамеда 16-м в этом сезоне Премьер-лиги. Он побил рекорд Стива Макманамана, который сделал 15 ассистов в сезоне-1995/96.

Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У Салаха 51 (30+21) очко в 38 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер забил и сделал ассист с «Ман Сити»