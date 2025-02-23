Салах первым в истории АПЛ набрал 40+ очков в двух сезонах

Мохамед Салах набрал 41 очко в нынешнем сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » забил гол и отдал голевую передачу в матче с «Манчестер Сити » в 26-м туре (2:0). В его активе 25 голов и 16 ассистов в этом чемпионате Англии.

Салах стал первым игроком, которому удалось набрать 40+ результативных действий в двух сезонах АПЛ .

В первый раз египтянин смог это сделать в сезоне-2017/18 – 42 очка.