Салах первым в истории АПЛ набрал 40+ очков в двух сезонах
Мохамед Салах набрал 41 очко в нынешнем сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» забил гол и отдал голевую передачу в матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре (2:0). В его активе 25 голов и 16 ассистов в этом чемпионате Англии.
Салах стал первым игроком, которому удалось набрать 40+ результативных действий в двух сезонах АПЛ.
В первый раз египтянин смог это сделать в сезоне-2017/18 – 42 очка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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