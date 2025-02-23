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Слот про отрыв «Ливерпуля» в 11 очков от «Арсенала»: «Нет никакого секрета, впереди еще три месяца очень усердной работы. Всегда нужно адаптироваться к вызовам»

Арне Слот высказался о результатах «Ливерпуля» и отрыве от «Арсенала».

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ.

«Три дня назад мы сыграли вничью с «Астон Виллой», и люди говорили мне, что мы не в лучшем положении. Затем, три дня спустя, мы побеждаем, и все снова меняется.

Мы работаем каждый день, чтобы достичь своей цели, и для сохранения этого результата потребуется еще три месяца очень усердной работы.

Нет никакого секрета. Мы на 11 очков опережаем «Арсенал», но у них есть игра в запасе.

Сегодня наша лучшая атака не завершилась голом. Всегда нужно адаптироваться к тому вызову, который перед тобой. Неделю назад мы увидели, насколько сложно играть с «Вулвс» даже дома. Всегда будут сложные игры, как сегодня.

Нам лучше особо не радоваться, потому что мы знаем, что нужно делать. Сегодняшний результат больше связан с игрой в обороне, чем в атаке.

Это нормально, когда фанаты настроены позитивно, важно понимать, почему мы находимся там, где находимся», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Слот в эфире Sky Sports.

Хитрющий угловой «Ливерпуля» – вау! Разыграли низом и забили победный «Сити» в два касания

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoАрсенал
logoВулверхэмптон
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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