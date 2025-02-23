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  • Слот о 2:0 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» победил благодаря голу со стандарта – в больших матчах это очень важно. Соперник был лучше в 1-м тайме»
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Слот о 2:0 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» победил благодаря голу со стандарта – в больших матчах это очень важно. Соперник был лучше в 1-м тайме»

Арне Слот объяснил, за счет чего «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» в гостях.

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ.

– Как вы обыграли «Ман Сити»?

– Забив со стандарта. Если хочешь выиграть большой матч, нужно чтобы баланс стандартов был нейтральным или нужно забить самим со стандарта и не пропустить.

Мы не давали им создавать хорошие моменты, потому что постарались сделать так, чтобы они не создавали так много шансов, как обычно.

Мы следим за стандартами, расположением игроков. И кто-то придумал блестящий план – мы знали, что там у нас может быть свободное пространство. Рикошет пошел нам на пользу. Не было ощущения, что мы доминируем.

Первый тайм для «Ман Сити» сложился лучше, чем для нас, если не брать во внимание счет. Я не думаю, что у них было много хороших моментов, но было ощущение, что они забьют. На протяжении большей части второго тайма я не помню, чтобы у них были серьезные шансы.

В идеале обычно мы владеем мячом больше, чем другая команда. Но «Сити» очень любит владеть мячом и чувствует себя с ним очень комфортно. Единственный шанс победить здесь – очень хорошо защищаться, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Слот в эфире Sky Sports.

Хитрющий угловой «Ливерпуля» – вау! Разыграли низом и забили победный «Сити» в два касания

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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logoАрне Слот
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