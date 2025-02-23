«Ливерпуль» обыграл «Сити» в гостях в АПЛ впервые с 2015 года
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» в гостях в рамках АПЛ впервые почти за 10 лет.
«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ.
В последний раз на «Этихад Стэдиум» в Премьер-лиге «красные» побеждали в ноябре 2015 года – 4:1.
С тех пор команды сыграли 8 матчей в Манчестере в рамках чемпионата Англии – 4 победы «горожан», 4 ничьих.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Wildstat
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