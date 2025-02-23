«Ливерпуль» обыграл «Сити» в гостях в АПЛ впервые с 2015 года

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» в гостях в рамках АПЛ впервые почти за 10 лет.

«Манчестер Сити » уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ .

В последний раз на «Этихад Стэдиум » в Премьер-лиге «красные» побеждали в ноябре 2015 года – 4:1.

С тех пор команды сыграли 8 матчей в Манчестере в рамках чемпионата Англии – 4 победы «горожан», 4 ничьих.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.