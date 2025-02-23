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  • Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» сыграл очень хорошо, но не использовал шансы. Мы отодвинули соперника к его штрафной, но не хватало следующего шага»
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Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» сыграл очень хорошо, но не использовал шансы. Мы отодвинули соперника к его штрафной, но не хватало следующего шага»

Пеп Гвардиола удовлетворен игрой против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы сыграли очень хорошо. Возможно, нам недоставало большей продуктивности в плане ударов, но мы играли против великолепной команды. Возможно, поначалу шансы были 50 на 50, но мы не сумели их использовать.

Во втором тайме «Ливерпуль» оборонялся очень глубоко. Мы попробовали то, чего не делали уже много матчей: мы отодвинули соперника к его штрафной и пытались его сломить. Тактика заключалась в том, чтобы доходить до финальной трети и лицевой линии, и нам это зачастую удавалось, однако забить не получалось. Нам не хватало следующего шага, а навесами добиться своего почти невозможно, учитывая габариты защитников. Нам не удавалось найти следующий шаг.

Знаю, люди не поверят, но я понимаю, когда мы играем действительно хорошо. Сегодня именно так мы и играли», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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