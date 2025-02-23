Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» сыграл очень хорошо, но не использовал шансы. Мы отодвинули соперника к его штрафной, но не хватало следующего шага»

Пеп Гвардиола удовлетворен игрой против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы сыграли очень хорошо. Возможно, нам недоставало большей продуктивности в плане ударов, но мы играли против великолепной команды. Возможно, поначалу шансы были 50 на 50, но мы не сумели их использовать.

Во втором тайме «Ливерпуль » оборонялся очень глубоко. Мы попробовали то, чего не делали уже много матчей: мы отодвинули соперника к его штрафной и пытались его сломить. Тактика заключалась в том, чтобы доходить до финальной трети и лицевой линии, и нам это зачастую удавалось, однако забить не получалось. Нам не хватало следующего шага, а навесами добиться своего почти невозможно, учитывая габариты защитников. Нам не удавалось найти следующий шаг.

Знаю, люди не поверят, но я понимаю, когда мы играем действительно хорошо. Сегодня именно так мы и играли», – отметил главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.