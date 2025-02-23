Доку о 0:2: «Ливерпуль» не был намного лучше «Сити», один гол со стандарта, второй – после длинного паса. Нельзя сказать, что нас переехали»

Жереми Доку не считает, что «Ливерпуль» переиграл «Сити» в матче АПЛ.

Встреча 26-го тура завершилась победой мерсисайдцев (2:0).

«Мы старались. У меня было много моментов, но после двух голов, которые они забили, они сели глубоко. Они хорошо оборонялись, а затем играли на контратаках, поэтому нам было трудно находить свободные зоны.

Некоторые матчи складываются именно так. Нам просто нужно продолжать работать и извлекать из игры положительные моменты».

О его дуэли с Трентом Александер-Арнолдом и том, что команда не смогла использовать это

«Это хороший вопрос, потому что я много раз его проходил, но дальше – финальный пас или… не знаю. Самое важное после обыгрыша – создать что-то из этого момента. Я сделал несколько хороших передач в штрафную, но нужно забивать.

Мы должны проанализировать игру и понять, что я могу сделать лучше и что мы можем сделать лучше как команда».

О разнице в очках между «Сити» и «Ливерпулем»

«Если честно, судя по игре, я не думаю, что они были намного лучше нас. Два гола: один со стандарта, второй – после длинного паса, они молодцы. Мы знаем их сильные стороны, знаем, что они любят играть за спину. Они хорошо использовали свои моменты, а потом против такой обороняющейся команды сложно отыграться.

Мы сыграли хорошо, но в тех моментах, которые у нас были, могли разобраться лучше. Сегодня мы сыграли против них лучше, чем в гостевом матче. Конечно, есть отставание по очкам, но нельзя сказать, что они нас переехали», – сказал вингер «Сити» в интервью Sky Sports.