«Ман Сити» проиграл 5 из 8 матчей против клубов «Большой шестерки» в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» снова проиграл клубу из «Большой шестерки».

Команда Пепа Гвардиолы сегодня уступила «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ.

В текущем чемпионате «горожане» дважды обыграли «Челси» (2:0, 3:1), сыграли вничью и уступили «Арсеналу » (2:2, 1:5), дважды проиграли «Ливерпулю» (0:2, 0:2) и потерпели поражения от «Манчестер Юнайтед » (1:2) и «Тоттенхэма » (0:4).

Впереди еще по одной игре с «красными дьяволами» и «шпорами».

«Арсенал» 18 матчей не проигрывает клубам «Большой шестерки» в АПЛ. За три сезона «канониры» набрали 56 очков в играх с «Сити», «МЮ», «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом» – больше всех