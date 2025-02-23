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«Ман Сити» проиграл 5 из 8 матчей против клубов «Большой шестерки» в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» снова проиграл клубу из «Большой шестерки».

Команда Пепа Гвардиолы сегодня уступила «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ.

В текущем чемпионате «горожане» дважды обыграли «Челси» (2:0, 3:1), сыграли вничью и уступили «Арсеналу» (2:2, 1:5), дважды проиграли «Ливерпулю» (0:2, 0:2) и потерпели поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:4).

Впереди еще по одной игре с «красными дьяволами» и «шпорами».

«Арсенал» 18 матчей не проигрывает клубам «Большой шестерки» в АПЛ. За три сезона «канониры» набрали 56 очков в играх с «Сити», «МЮ», «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом» – больше всех

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
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