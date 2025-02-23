Слот – первый тренер «Ливерпуля», победивший Пепа дважды в сезоне АПЛ. «Красные» выиграли оба матча у «Сити» в этом чемпионате – два раза по 2:0
«Ливерпуль» выиграл оба матча у «Ман Сити» в этом сезоне АПЛ.
Мерсисайдцы одержали победу со счетом 2:0 в матче 26-го тура.
В первом круге «Ливерпуль» также обыграл «Сити» со счетом 2:0.
Арне Слот – первый тренер «Ливерпуля», которому удалось дважды выиграть у Пепа Гвардиолы за один сезон АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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