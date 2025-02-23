«Ман Сити» проиграл 4 из 6 матчей в феврале. Дальше – «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» выиграл лишь один из последних четырех матчей.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ.
С начала февраля «горожане» провели шесть игр в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. За это время они уступили «Арсеналу» (1:5), «Реалу» (2:3 и 1:3) и теперь «Ливерпулю». Обыграны были «Лейтон Ориент» (2:1) и «Ньюкасл» (4:0).
26 февраля действующие чемпионы Англии встретятся с «Тоттенхэмом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости