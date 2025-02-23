«Ман Сити» проиграл 4 из 6 матчей в феврале. Дальше – «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из последних четырех матчей.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ .

С начала февраля «горожане» провели шесть игр в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. За это время они уступили «Арсеналу» (1:5), «Реалу» (2:3 и 1:3) и теперь «Ливерпулю». Обыграны были «Лейтон Ориент» (2:1) и «Ньюкасл» (4:0).

26 февраля действующие чемпионы Англии встретятся с «Тоттенхэмом».