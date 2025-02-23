У «Ман Сити» 8 поражений в сезоне АПЛ – больше всех среди клубов топ-10 наравне с «Ньюкаслом». Худший результат при Пепе – 9 поражений в сезоне-2019/20
«Манчестер Сити» проиграл 8 матчей в сезоне АПЛ – худший результат клубов топ-10.
«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2) дома в 26-м туре АПЛ.
Ранее в Премьер-лиге «горожане» уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2) и «Арсеналу» (1:5).
Худший результат «Сити» под руководством Пепа Гвардиолы был в сезоне АПЛ-2019/20 – 9 поражений.
Отметим, что в первой десятке клубов АПЛ ни у кого нет больше поражений в этом сезоне. У «Ньюкасла», набравшего 44 очка (как и «Ман Сити») и занимающего 5-е место, тоже 8 поражений.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гвардиола проиграл 14 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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