Матч окончен
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» против «Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
«Лестер» разгромно проиграл «Брентфорду» (0:4) в матче 26-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в субботу сыграет с «Эвертоном» в гостях, «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» встретится с «Астон Виллой».
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» закроют тур в воскресенье.
26-й тур
Англия. Премьер-лига 22 февраля 12:30
26 турГудисон Парк
До матча
-XG-
26 турДин Корт
До матча
-XG-
26 турКрэйвен Коттэдж
До матча
-XG-
26 турПортман Роуд
26 турЭмирейтс
26 турСент-Мэри
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 22 февраля 17:30
26 турВилла Парк
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 23 февраля 14:00
26 турСент-Джеймс Парк
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 23 февраля 16:30
26 турЭтихад
До матча
-XG-
Англия. Премьер-лига 21 февраля 20:00
26 турКинг Пауэр Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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