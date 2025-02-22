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  • Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» против «Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
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Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» против «Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

«Лестер» разгромно проиграл «Брентфорду» (0:4) в матче 26-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в субботу сыграет с «Эвертоном» в гостях, «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» встретится с «Астон Виллой».

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» закроют тур в воскресенье.

Чемпионат Англии

26-й тур

Англия. Премьер-лига 22 февраля 12:30
26 тур
Гудисон Парк
Эвертон
До матча
-XG-
Манчестер Юнайтед
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 15:00
26 тур
Дин Корт
Борнмут
До матча
-XG-
Вулверхэмптон
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 15:00
26 тур
Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
До матча
-XG-
Кристал Пэлас
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 15:00
26 тур
Портман Роуд
Ипсвич
До матча
-XG-
Тоттенхэм
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 15:00
26 тур
Эмирейтс
Арсенал
До матча
-XG-
Вест Хэм
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 15:00
26 тур
Сент-Мэри
Саутгемптон
До матча
-XG-
Брайтон
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 22 февраля 17:30
26 тур
Вилла Парк
Астон Вилла
До матча
-XG-
Челси
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 23 февраля 14:00
26 тур
Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
До матча
-XG-
Ноттингем Форест
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 23 февраля 16:30
26 тур
Этихад
Манчестер Сити
До матча
-XG-
Ливерпуль
Коэффициенты
Англия. Премьер-лига 21 февраля 20:00
26 тур
Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Матч завершен
0 - 4
0.74XG2.67
Брентфорд
Коэффициенты
Матч окончен
89’
  Карвалью
87’
Шаде   Конак
84’
Айер   Кайоде
Околи   Коуди
83’
Ндиди   Скипп
77’
73’
Янельт   Магома
72’
Дамсгор   Карвалью
Буонанотте
67’
Айю   Буонанотте
55’
Кулибали   Вестергор
46’
Декордова-Рид   Мавидиди
46’
46’
Нергор   Ярмолюк
2тайм
Перерыв
Околи
45’
Кулибали
42’
32’
  Нергор
Декордова-Рид
28’
27’
  Мбемо
17’
  Висса
Лестер:
Хермансен, Кристиансен, Околи (Коуди, 83), Фас, Кулибали (Вестергор, 46), Сумаре, Ндиди (Скипп, 77), Айю (Буонанотте, 55), Эль-Ханнус, Декордова-Рид (Мавидиди, 46), Варди, Столярчик, Коуди, Вестергор, Томас, Уинкс, Скипп, Буонанотте, Мавидиди, Дака
1тайм
Брентфорд:
Флеккен, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Айер (Кайоде, 84), Янельт (Магома, 73), Нергор (Ярмолюк, 46), Шаде (Конак, 87), Дамсгор (Карвалью, 72), Мбемо, Висса, Вальдимарссон, Ким Чжи Су, Кайоде, Ми, Магома, Конак, Ярмолюк, Карвалью, Morgan

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoпремьер-лига Англия
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logoЭвертон
logoЛиверпуль
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logoНоттингем Форест
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logoНьюкасл
logoЧелси
logoСаутгемптон
logoБорнмут
logoКристал Пэлас
logoВулверхэмптон
logoТоттенхэм
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