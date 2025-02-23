Кин о «Ливерпуле»: «Мы смотрим на будущих чемпионов. Они действуют очень эффективно и, кажется, могут забить «Сити» еще»
Рой Кин видит в «Ливерпуле» будущих чемпионов.
Мерсисайдцы обыгрывают «Ман Сити» (2:0, второй тайм) в 26-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» великолепен. Это был отличный уик-энд для них, сейчас мы смотрим на будущих чемпионов.
Им нельзя расслабляться, работу еще нужно довести до конца, но они действуют очень эффективно и, кажется, могут забить еще», – сказал бывший полузащитник «МЮ» по ходу матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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