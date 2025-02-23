Гол Джонса «Ман Сити» был отменен с ВАР из-за офсайда Собослаи

Гол «Ливерпуля» в ворота «Ман Сити» отменен после ВАР из-за офсайда.

«Манчестер Сити » уступает «Ливерпулю» (0:2, второй тайм) дома в 26-м туре АПЛ .

На 56-й минуте Кертис Джонс поразил ворота «горожан» после паса Доминика Собослаи.

Однако ВАР вмешался в эпизод и зафиксировал офсайд у венгерского хавбека, поэтому главный судья матча Энтони Тэйлор отменил гол.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.