Гол Джонса «Ман Сити» был отменен с ВАР из-за офсайда Собослаи
Гол «Ливерпуля» в ворота «Ман Сити» отменен после ВАР из-за офсайда.
«Манчестер Сити» уступает «Ливерпулю» (0:2, второй тайм) дома в 26-м туре АПЛ.
На 56-й минуте Кертис Джонс поразил ворота «горожан» после паса Доминика Собослаи.
Однако ВАР вмешался в эпизод и зафиксировал офсайд у венгерского хавбека, поэтому главный судья матча Энтони Тэйлор отменил гол.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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