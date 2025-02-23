Невилл о «Ливерпуле»: «Вот так выглядит чемпионская игра. В матче с «Сити» они прошли все этапы: выдержали давление, вышли вперед, взяли игру под контроль и идут к победе»
Гари Невилл назвал чемпионской игру «Ливерпуля».
Мерсисайдцы обыгрывают «Ман Сити» в матче 26-го тура АПЛ (2:0, перерыв). Отличились Мохамед Салах и Доминик Собослаи.
«Вот так выглядит чемпионская игра. Они прошли через все этапы футбольного матча: выдержали давление, вышли вперед, взяли игру под контроль и идут к победе.
Хладнокровие и сила Мо Салаха и Доминика Собослаи просто невероятны» – сказал бывший защитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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