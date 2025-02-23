Невилл о «Ливерпуле»: «Вот так выглядит чемпионская игра. В матче с «Сити» они прошли все этапы: выдержали давление, вышли вперед, взяли игру под контроль и идут к победе»

Гари Невилл назвал чемпионской игру «Ливерпуля».

Мерсисайдцы обыгрывают «Ман Сити » в матче 26-го тура АПЛ (2:0, перерыв). Отличились Мохамед Салах и Доминик Собослаи.

«Вот так выглядит чемпионская игра. Они прошли через все этапы футбольного матча: выдержали давление, вышли вперед, взяли игру под контроль и идут к победе.

Хладнокровие и сила Мо Салаха и Доминика Собослаи просто невероятны» – сказал бывший защитник «МЮ».