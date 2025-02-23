«Ман Сити» превзошел «Ливерпуль» по владению, чаще бил по воротам и в створ, отдал больше передач и подал угловых, но уступает 0:2 после 1-го тайма
«Ман Сити» сыграл лучше «Ливерпуля» по статистике, но проиграл 1-й тайм по счету.
«Манчестер Сити» уступает «Ливерпулю» (0:2, перерыв) дома в 26-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы по итогам первым 45 минут игры опередила команду Арне Слота по большинству показателей.
«Горожане» больше владели мячом (68,2% против 31,8%), нанесли больше ударов по воротам (8:3) и в створ (3:2), превзошли соперника по числу передач (307:144) и угловых (4:2).
«Ливерпуль» был лучше по отборам (10:3) и выносам мяча из штрафной (15:11), а также совершил больше фолов (6:1). Офсайды – 2:2.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
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