«Ман Сити» превзошел «Ливерпуль» по владению, чаще бил по воротам и в створ, отдал больше передач и подал угловых, но уступает 0:2 после 1-го тайма

«Ман Сити» сыграл лучше «Ливерпуля» по статистике, но проиграл 1-й тайм по счету.

«Манчестер Сити » уступает «Ливерпулю» (0:2, перерыв) дома в 26-м туре АПЛ .

Команда Пепа Гвардиолы по итогам первым 45 минут игры опередила команду Арне Слота по большинству показателей.

«Горожане» больше владели мячом (68,2% против 31,8%), нанесли больше ударов по воротам (8:3) и в створ (3:2), превзошли соперника по числу передач (307:144) и угловых (4:2).

«Ливерпуль » был лучше по отборам (10:3) и выносам мяча из штрафной (15:11), а также совершил больше фолов (6:1). Офсайды – 2:2.

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