Салах забил в 8 матчах подряд. Вингер «Ливерпуля» лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 25 голами

Мохамед Салах продлил голевую серию, забив «Манчестер Сити».

Вингер «Ливерпуля » открыл счет на 14-й минуте матча АПЛ с «Сити» (1:0, первый тайм). Ассистировал ему Доминик Собослаи .

Египтянин отличился в 8-м матче подряд с учетом чемпионата Англии, Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

В АПЛ на его счету 25 голов, он возглавляет список бомбардиров, опережая Эрлинга Холанда («Манчестер Сити ») и Александера Исака («Ньюкасл») на 6 мячей.