Салах забил в 8 матчах подряд. Вингер «Ливерпуля» лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 25 голами
Мохамед Салах продлил голевую серию, забив «Манчестер Сити».
Вингер «Ливерпуля» открыл счет на 14-й минуте матча АПЛ с «Сити» (1:0, первый тайм). Ассистировал ему Доминик Собослаи.
Египтянин отличился в 8-м матче подряд с учетом чемпионата Англии, Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.
В АПЛ на его счету 25 голов, он возглавляет список бомбардиров, опережая Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») и Александера Исака («Ньюкасл») на 6 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости