Модрич забил 4 гола за «Реал» в 2025-м – больше, чем за два предыдущих года вместе. 39-летний хавбек попал в дальний угол из-за штрафной в игре с «Жироной»
Лука Модрич демонстрирует лучшую результативность с 2022 года.
Полузащитник «Реала» открыл счет в игре с «Жироной» в 25-м туре Ла Лиги. Он подработал мяч грудью и точно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади.
В этом году на счету хорватского футболиста четыре гола в составе мадридцев. За 2023-й и 2024-й в сумме у Модрича было три мяча за «Реал».
Подробно со статистикой 39-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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