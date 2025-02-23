Модрич забил 4 гола за «Реал» в 2025-м – больше, чем за два предыдущих года вместе. 39-летний хавбек попал в дальний угол из-за штрафной в игре с «Жироной»

Лука Модрич демонстрирует лучшую результативность с 2022 года.

Полузащитник «Реала » открыл счет в игре с «Жироной» в 25-м туре Ла Лиги . Он подработал мяч грудью и точно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

В этом году на счету хорватского футболиста четыре гола в составе мадридцев. За 2023-й и 2024-й в сумме у Модрича было три мяча за «Реал».

Подробно со статистикой 39-летнего хавбека можно ознакомиться здесь .

Изображение: кадр из трансляции DAZN