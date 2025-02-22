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Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Валенсии», «Барса» против «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Жироной» в воскресенье

В Испании проходят матчи 25-го тура Ла Лиги.

В пятницу «Сельта» обыграла «Осасуну» (1:0).

В субботу «Атлетико» в гостях сыграет с «Валенсией, «Барселона будет противостоять «Лас-Пальмасу».

«Реал» в воскресенье проведет домашний матч с «Жироной». 

«Севилья» и «Мальорка» закроют тур в понедельник. 

Чемпионат Испании

25-й тур

Испания. Ла Лига 22 февраля 13:00
25 тур
Мендисорроса
Алавес
До матча
-XG-
Эспаньол
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 22 февраля 15:15
25 тур
Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
До матча
-XG-
Вильярреал
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 22 февраля 17:30
25 тур
Месталья
Валенсия
До матча
-XG-
Атлетико
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 22 февраля 20:00
25 тур
де Гран Канария
Лас-Пальмас
До матча
-XG-
Барселона
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 23 февраля 13:00
25 тур
Сан-Мамес
Атлетик
До матча
-XG-
Вальядолид
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 23 февраля 15:15
25 тур
Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
До матча
-XG-
Жирона
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 23 февраля 17:30
25 тур
Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
До матча
-XG-
Бетис
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 23 февраля 20:00
25 тур
Реале Арена
Реал Сосьедад
До матча
-XG-
Леганес
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 24 февраля 20:00
25 тур
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
До матча
-XG-
Мальорка
Коэффициенты
Испания. Ла Лига 21 февраля 20:00
25 тур
Балаидос
Сельта
Матч завершен
1 - 0
2.28XG1.29
Осасуна
Коэффициенты
Матч окончен
87’
Монкайола   Муньос
87’
Бретонес   Арнаис
Сведберг   Лосада
86’
Мингеса   Жаилсон
86’
80’
Мойсес Гомес   Барха
80’
Сарагоса   Рауль Гарсия
Иглесиас   Дуран
78’
Сотело   Бельтран
78’
73’
Катена   Рубен Гарсия
  Аспас
69’
Фер Лопес   Аспас
65’
2тайм
Перерыв
Фер Лопес
38’
Сельта:
Гуаита, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса (Жаилсон, 86), Мориба, Сотело (Бельтран, 78), Каррейра, Сведберг (Лосада, 86), Фер Лопес (Аспас, 65), Иглесиас (Дуран, 78), Вильяр, Ристич, Домингес, Бельтран, Серви, Лосада, Жаилсон, Родригес, Аспас, Гонсалес, Дуран, Эль-Абделлауи
1тайм
Осасуна:
Эррера, Бретонес (Арнаис, 87), Пенья, Эррандо, Катена (Рубен Гарсия, 73), Бойомо, Мойсес Гомес (Барха, 80), Торро, Монкайола (Муньос, 87), Сарагоса (Рауль Гарсия, 80), Будимир, Фернандес, Валенсия, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Ибаньес, Рубен Гарсия, Муньос, Рауль Гарсия, Барха, Арнаис, Аргибиде

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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