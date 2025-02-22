Матч окончен
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Валенсии», «Барса» против «Лас-Пальмаса», «Реал» сыграет с «Жироной» в воскресенье
В Испании проходят матчи 25-го тура Ла Лиги.
В пятницу «Сельта» обыграла «Осасуну» (1:0).
В субботу «Атлетико» в гостях сыграет с «Валенсией, «Барселона будет противостоять «Лас-Пальмасу».
«Реал» в воскресенье проведет домашний матч с «Жироной».
«Севилья» и «Мальорка» закроют тур в понедельник.
25-й тур
Испания. Ла Лига 22 февраля 13:00
25 турМендисорроса
Испания. Ла Лига 22 февраля 15:15
25 турКампо де Вальекас
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 22 февраля 20:00
25 турде Гран Канария
До матча
-XG-
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 23 февраля 15:15
25 турСантьяго Бернабеу
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 23 февраля 17:30
25 турКолисеум Альфонсо Перес
Испания. Ла Лига 23 февраля 20:00
25 турРеале Арена
До матча
-XG-
Испания. Ла Лига 24 февраля 20:00
25 турРамон Санчес Писхуан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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