Александер Чеферин: «Со времен Второй мировой войны мир не был в такой опасности, как сейчас. Лидеры Европы заняты бутылочными крышками – не знаю, осознают ли они ситуацию»
– Вы говорили, что мир не был в такой опасности с 1930-х годов. Можете объяснить подробнее?
– Со времен Второй мировой войны мир не был в такой опасности, как сейчас.
С одной стороны, у нас есть лидеры-хулиганы. С другой – политики, которые не принимают никаких решений, которых волнует только общественное мнение, и которые, по сути, некомпетентны. Честь и хвала исключениям, есть и визионеры.
Я не знаю, осознают ли европейские лидеры, которые занимаются вопросами бутылочных крышек, насколько опасна ситуация и как срочно им следует спокойно поговорить друг с другом обо всем в интересах Европейского союза. Они должны защищать граждан ЕС, а не свои интересы.
У Европы по-прежнему есть преимущество – это культурный центр, который все хотят посетить. К сожалению, мы больше не конкурентоспособны экономически, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
Чеферин о конфликте на Украине: «США и Россия ведут переговоры, а ЕС удивляется, почему с ним не советуются. На карте вещи важнее эго. Беспокоят проповеди о том, что Европа лучшая»
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