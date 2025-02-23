Александер Чеферин: «Европа проигрывает во всем, задыхаясь от жесткого регулирования. Трамп думает о пошлинах, что сделает европейскую экономику еще менее конкурентоспособной»

Александер Чеферин считает нынешнюю европейскую политику провальной.

– Происходят серьезные геополитические изменения, и каждый год можно наблюдать тектонические сдвиги капитала. Кто выигрывает, а кто проигрывает в этом контексте – какой континент или блок?

– Европа проигрывает во всех отношениях (но не в футболе), задыхаясь от жесткого регулирования. При этом мы не можем воевать со всеми и не можем проповедовать всему миру, как все должно быть, потому что факты говорят о другом.

Более того, новый президент США [Дональд Трамп ] подумывает о введении пошлин, что сделает европейскую экономику еще менее конкурентоспособной, и я не вижу никаких сильных сторон в европейской политике. Единства также нет, и, к сожалению, Европа продолжит проигрывать – по своей собственной вине, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.