Чеферин о новом формате ЛЧ: «99% людей довольны, рейтинги превосходны. Турнир стал еще более непредсказуемым, это абсолютный успех. Спонсоры готовы вложить еще больше средств»
– Как вы восприняли реакцию на обновленную Лигу чемпионов УЕФА?
– Я слышал только положительные отзывы. Первоначально внимание уделялось дежурным критикам, которые появляются всякий раз, когда происходят какие-то изменения. По моим оценкам, 99% людей сейчас довольны обновленной Лигой чемпионов.
Турнир стал еще более непредсказуемым, чем прежде: до последнего момента никто не знал, пройдет ли квалификацию. Это абсолютный успех, и рейтинги Лиги чемпионов превосходны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, проходят успешно.
Спонсоры рады, что у небольших команд есть возможность принять участие. Теперь они все хотели бы присоединиться и вложить еще больше средств в соревнования УЕФА. Это также касается телевидения и других вещателей, которые обеспечили трансляцию матчей, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
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