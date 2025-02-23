«Девочки в Швейцарии идентифицируют себя как кошки. Разве это не странно? Политики должны разговаривать со всеми, но из-за истерии это невозможно». Чеферин о важности диалога

Александер Чеферин высказался о важности общественно-политического диалога.

– Должны ли политики больше разговаривать друг с другом и с людьми?

– Конечно. У нас с женой есть друзья, которые живут в Швейцарии. Они сказали, что две девочки в одной из местных школ заявили, что идентифицируют себя как кошки. Они сидят на полу, другие дети едят за столом. Вы не думаете, что это кажется странным для обычного человека? Почему бы не начать разговаривать с людьми? Разве не необычно, что кто-то, выглядящий как человек, идентифицирует себя как кошка?

Нужны объяснения, но в наши дни это невозможно из-за всеобщей истерии. «Я не разговариваю с вами, я не разговариваю с ним. Мы воюем с этим, нам не нравится то». Политики, кем вы себя возомнили? Мне тоже не нравятся многие люди в футбольной индустрии, но я разговариваю с ними ради организации, которую возглавляю.

Политики должны разговаривать со всеми ради страны. Им не обязательно ездить в отпуск с теми, кто им не нравится, как и мне, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.

Чеферин об отмене допуска российских команд U17: «Политики и СМИ не дали детям социализироваться. Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет, что мы не враги»