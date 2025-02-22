  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нойер сукин сын» и «#### твою мать» крикнул в мегафон фанат «Байера» после 0:0 с «Баварией». Леверкузенцы осудили этот поступок
25

«Нойер сукин сын» и «#### твою мать» крикнул в мегафон фанат «Байера» после 0:0 с «Баварией». Леверкузенцы осудили этот поступок

Мануэль Нойер подвергся грубым оскорблениям со стороны фаната «Байера».

«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 22-м туре Бундеслиги. 38-летний голкипер несколько раз спас мюнхенцев, в том числе в последние минуты.

После финального свистка на «БайАрене» болельщик «Байера» в мегафон выкрикнул в адрес Нойера «сукин сын» и «#### твою мать». Вратарь не отреагировал на провокацию.

«Мы осведомлены об инциденте, и «Байер» осуждает его самым решительным образом. Человек, который произнес эти неприемлемые оскорбления через мегафон, дисквалифицировал сам себя своим поведением.

К сожалению, в настоящее время мы не знаем личность этого человека», – заявили в «Байере» для Bild.

Напомним, что команды сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. В чемпионате Германии «Бавария» лидирует с отрывом в 8 очков.

Чудовищный матч «Баварии». Повезло не проиграть «Байеру»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: SPORT1
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoБайАрена
logoМануэль Нойер
болельщики
брань
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»
635вчера, 12:10
«Байер» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом. Никогда не видел команду настолько безобидной, но эти 0:0 как победа». Маттеус о ничьей в Бундеслиге
216 февраля, 12:49
Чудовищный матч «Баварии». Повезло не проиграть «Байеру»
7516 февраля, 09:50
Алонсо о 0:0: «Обычно «Бавария» быстро ломает своих соперников, но сегодня этого не было. «Байер» сыграл почти идеально»
1415 февраля, 20:51
Компани про 0:0 с «Байером» и 2 удара за матч: «Могу похвалить «Баварию» за характер и игру в обороне. В этом сезоне у нас больше 100 голов, мы не просто так впереди на 8 очков»
2815 февраля, 20:35
Главные новости
Судья поставил пенальти в ворота «МЮ» на 93-й – де Лигт и Магуайр прихватили Янга. ВАР позвал Мэдли к монитору, и арбитр отменил решение
399 минут назадФото
У «МЮ» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аморима идет 15-й в АПЛ
2413 минут назад
«МЮ» спасся в матче с «Эвертоном», уступая 0:2. Бруну забил со штрафного на 72-й, Угарте – с игры на 80-й
18521 минуту назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном», «Арсенал» примет «Вест Хэм», «Челси» против «Виллы», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
33922 минуты назад
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Хольштайн Киль», «Боруссия» примет «Унион», «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в воскресенье
323 минуты назадLive
Гол Бруну со штрафного «Эвертону» на 72-й стал первым ударом в створ для «МЮ». Игроки «Юнайтед» не забивали со штрафных в АПЛ после Роналду почти 3 года
1633 минуты назад
Дивеев про Зделара в «Зените»: «Мы рады, что он ушел. Пускай они тратят – это же их деньги, ЦСКА будет играть в свой футбол»
3843 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Торино», «Интер» примет «Дженоа», «Лацио» играет с «Венецией»
253 минуты назадLive
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 97-й минуте вырвал победу в 1-м матче сезона! Спортс’’ показывал игру
1855 минут назадВидео
Анчелотти о твите «Атлетико» после жеребьевки ЛЧ: «Мне уже трудно понять, что такое твит. Можете мне объяснить, когда у нас будет больше времени»
1758 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гасперини о контракте с «Аталантой»: «Посмотрим, доработаю я до 2026-го или уйду уже после этого сезона. Продлений не будет»
1только что
Фанаты «Эвертона» скандировали про вылет «МЮ» при 2:0. Бруну и Угарте забили после 72-й, команды сыграли 2:2
1220 минут назад
«Хольштайн Киль» – «Байер» – 0:0. Онлайн-трансляция. Виртц, Джака и Шик играют
123 минуты назадLive
Мерино сыграет на позиции центрфорварда в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом». Он сделал дубль в игре с «Лестером»
325 минут назад
«Арсенал» – «Вест Хэм». Мерино, Троссард, Нванери, Боуэн играют
1636 минут назад
Ван Дейк о контракте с «Ливерпулем»: «Понятия не имею, что произойдет в будущем, но я спокоен. Успех команды – моя главная задача на данный момент»
442 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Крылья», «Рубин» играет с «Оренбургом», «Акрон» против «Урала»
1651 минуту назадLive
Галыгин о ЦСКА: «Нужно принимать клуб таким, какой он есть, и болеть за него. Когда не отворачиваются болельщики, это единый живой организм»
854 минуты назад
Агент Игнатьева: «Алжир может послужить трамплином в Европу. Предложения из России были, но мы их не рассматривали»
6сегодня, 13:53
Гаджи Гаджиев: «Название «Динамо» Махачкала останется. Наш офис на территории каспийской администрации – мы поменяем адрес, и никаких проблем не будет»
4сегодня, 13:17