«Нойер сукин сын» и «#### твою мать» крикнул в мегафон фанат «Байера» после 0:0 с «Баварией». Леверкузенцы осудили этот поступок
Мануэль Нойер подвергся грубым оскорблениям со стороны фаната «Байера».
«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 22-м туре Бундеслиги. 38-летний голкипер несколько раз спас мюнхенцев, в том числе в последние минуты.
После финального свистка на «БайАрене» болельщик «Байера» в мегафон выкрикнул в адрес Нойера «сукин сын» и «#### твою мать». Вратарь не отреагировал на провокацию.
«Мы осведомлены об инциденте, и «Байер» осуждает его самым решительным образом. Человек, который произнес эти неприемлемые оскорбления через мегафон, дисквалифицировал сам себя своим поведением.
К сожалению, в настоящее время мы не знаем личность этого человека», – заявили в «Байере» для Bild.
Напомним, что команды сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. В чемпионате Германии «Бавария» лидирует с отрывом в 8 очков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: SPORT1
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