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  • «Байер» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом. Никогда не видел команду настолько безобидной, но эти 0:0 как победа». Маттеус о ничьей в Бундеслиге
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«Байер» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом. Никогда не видел команду настолько безобидной, но эти 0:0 как победа». Маттеус о ничьей в Бундеслиге

Лотар Маттеус высказался об игре «Баварии» против «Байера».

Команды сыграли вничью (0:0) в 22-м туре Бундеслиги.

«Я никогда не видел «Баварию» такой, даже в свое время. Настолько безобидной. Два удара, и для меня они даже не были настоящими ударами.

«Байер» очень постарался. Можно сказать, что они смогли полностью подготовиться к этой игре в течение недели, в то время как «Бавария» провела сложную игру в Глазго. Это немного напомнило мне первый матч, только сегодня все было наоборот. «Леверкузен» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом.

«Бавария» сегодня выиграла со счетом 0:0. В конце концов, это как победа. «Баварии» пришлось бы проиграть 3 матча, а «Байеру» пришлось бы выиграть эти три. Я бы сказал, что [для «Байера»] чемпионат на 95 процентов проигран», – заявил экс-игрок «Баварии».

Компани про 0:0 с «Байером» и 2 удара за матч: «Могу похвалить «Баварию» за характер и игру в обороне. В этом сезоне у нас больше 100 голов, мы не просто так впереди на 8 очков»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Sky
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЛотар Маттеус
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