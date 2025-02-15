Алонсо о 0:0: «Обычно «Бавария» быстро ломает своих соперников, но сегодня этого не было. «Байер» сыграл почти идеально»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Баварией».
Матч 22-го тура Бундеслиги завершился ничьей со счетом 0:0.
«Все футболисты сыграли на высоком уровне. «Бавария» очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой.
Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против «Баварии» это непросто», – сказал Алонсо в эфире Sky Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bulinews
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