Компани про 0:0 с «Байером» и 2 удара за матч: «Могу похвалить «Баварию» за характер и игру в обороне. В этом сезоне у нас больше 100 голов, мы не просто так впереди на 8 очков»

Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Байером» (0:0).

«В идеале мы всегда хотим прессинговать и отбирать мяч как можно быстрее. Но если соперник заслужил право играть, то мы должны обороняться. «Байер » сегодня именно это и сделал. Он очень хорошо распоряжался мячом и очень хорошо прессинговал, так что нам пришлось обороняться. В этом смысле я могу похвалить свою команду за характер и игру в обороне.

Мы провели много матчей, в которых забили много голов. Сегодня мы набрали очко, которое можем забрать домой.

Мы не просто так впереди на 8 очков. В этом сезоне мы уже забили, кажется, больше 100 голов. Хорошо, «Байер» сегодня заслужил право играть и оказывал значительное давление на нас, но если бы мы не показали, что готовы блокировать удары, навесы, защищаться всей командой при участии Харри Кейна и Джамала Мусиалы спустя всего три дня после тяжелой битвы в Глазго, то сегодня уехали бы еще более разочарованными.

Мы определенно извлечем уроки из этого матча, но мы принимаем этот результат и движемся дальше», – сказал главный тренер «Баварии».