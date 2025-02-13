Агенты Винисиуса с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией. Вингер «Реала» еще не определился с будущим, его беспокоит возможный ущерб для репутации в случае перехода (Marca)

Агенты Винисиуса общаются с представителями чемпионата Саудовской Аравии.

По информации Marca, руководство лиги всерьез настроено пригласить вингера «Реала» уже предстоящим летом. Первые неофициальные переговоры при личном участии Винисиуса состоялись еще в 2023 году – тогда бразилец встретился с представителями лиги, чтобы выслушать их, и остался впечатлен как финансовой, так и спортивной его составляющей, а также возможностью стать послом чемпионата мира, который пройдет в Саудовской Аравии в 2034 году.

Впоследствии агенты Винисиуса провели встречу в Праге с вице-президентом саудовской лиги Саадом Аль-Лазизом, в ходе которой была объявлена сумма предложения – около 200 миллионов евро в год в течение 5 лет.

На данный момент Саудовская Аравия сохраняет «тесные связи» с Винисиусом – утверждается, что агент игрока посетил страну около трех недель назад. Предполагается, что Винисиуса пригласят в клуб из Джидды, однако не исключено, что вингер «Реала» может заменить Неймара в столичном «Аль-Хилале».

Сообщается, что Винисиус еще не определился со своим будущим, однако бразилец обеспокоен возможным ущербом для репутации в случае перехода в саудовскую лигу. Вингер не хочет уходить из «Реала » как игрок, мотивированный деньгами – в настоящее время окружение игрока уже работает над тем, чтобы его возможный уход принес как можно меньше вреда его репутации. В частности, близкие к Винисиусу люди считают, что футболист должен дать понять, что он недоволен проявлениями расизма на стадионах в Ла Лиге .

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает в 2027 году. Ранее сообщалось , что представителей игрока не устроило предложение клуба о продлении соглашения.

Винисиус признает, что «головокружительное» предложение саудовцев заставляет задуматься о переходе. «Реал» не станет его удерживать (RMC Sport)

Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»